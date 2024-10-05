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В Николаеве россияне атаковали объект инфраструктуры

Фото: оккупанты атаковали объект инфраструктуры в Николаеве (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска атаковали объект инфраструктуры в Николаеве вечером 4 октября. Оккупанты, вероятно, использовали ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

"Вчера, 4 октября, около 22:27 враг атаковал инфраструктурный объект в городе Николаев", - рассказал он.

Предварительно, по его данным, россияне применили крылатые ракеты типа Х-59/Х-69.

"Пострадавших нет", - констатировал глава ОВА.

Обстрел РФ по Украине

Российские войска атаковали Украину дронами-камикадзе в ночь на 5 октября. В ряде областей объявляли тревогу.

Взрывы раздавались в Одесской области, работала ПВО. Также они гремели и в Николаевской.

В общей сложности РФ запустила по Украине три ракеты Х-59/69 и 13 дронов "Шахед". Причем ПВО сбила три из них, еще 10 дронов были локационно потеряны на севере и юге.

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