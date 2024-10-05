В Николаеве россияне атаковали объект инфраструктуры

Обстрел РФ по Украине

Российские войска атаковали Украину дронами-камикадзе в ночь на 5 октября. В ряде областей объявляли тревогу.

Взрывы раздавались в Одесской области, работала ПВО. Также они гремели и в Николаевской.

В общей сложности РФ запустила по Украине три ракеты Х-59/69 и 13 дронов "Шахед". Причем ПВО сбила три из них, еще 10 дронов были локационно потеряны на севере и юге.

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