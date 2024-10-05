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Враг ночью атаковал Украину авиаракетами и "Шахедами": как отработала ПВО

Суббота 05 октября 2024 07:31
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Враг ночью атаковал Украину авиаракетами и "Шахедами": как отработала ПВО Фото: мобильная огневая группа ВСУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Этой ночью российские захватчики били по территории Украины авиационными ракетами и дронами-камикадзе. В результате работы сил и средств противовоздушной обороны все они были либо сбиты, либо не достигли своих целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Воздушных сил ВСУ в Telegram.

Что враг применил для воздушной атаки

Как рассказали в военном ведомстве, в целом в ночь на 5 октября для ударов по Украине российские оккупанты применили:

  • 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 (запускали из Курской области и оккупированного Крыма),
  • и 13 ударных беспилотников (запускали из Курска и с крымского мыса Чауда).

Отражение атаки

"В результате противовоздушного боя сбиты 3 беспилотника противника в Одесской области. 10 вражеских БпЛА - локационно потеряны на севере и юге страны, информация о пострадавших и разрушениях не поступала", - передали военные.

В Воздушных силах отметили, что также из-за работы РЭБ российские ракеты не достигли своих целей.

"К отражению воздушного нападения противника привлекались зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины", - передали военные.

Враг ночью атаковал Украину авиаракетами и &quot;Шахедами&quot;: как отработала ПВО

Воздушная атака РФ по Украине

Ранее сообщалось, что вечером 4 октября был зафиксирован запуск российскими захватчиками ударных беспилотников типа "Шахед" для атаки по территории Украины.

Одной из целей врага при дроновой атаке была Одесса и область, где ночью были слышны взрывы и велась работа ПВО по сбитию дронов-камикадзе.

Добавим, в течение ночи в Воздушных силах информировали об активности тактической авиации противника на ряде направлений, и угрозе авиаударов.

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