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В Николаеве прозвучал взрыв во время воздушной тревоги

Фото: в Николаеве прозвучал взрыв во время воздушной тревоги (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Жители Николаева сегодня, 25 сентября, вечером услышали взрыв. В Николаевской области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Официальные источники пока не раскрывают более детальных подробностей происшествия и не называют причин взрывов. 

Фото: карта воздушных тревог (скриншот) 

Жителям области необходимо оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги. 

Стоит заметить, что Воздушные силы ВСУ предупредили о ракетной опасности в Николаевской области. 

Обновлено 21:15

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким написал о пусках в сторону Николаева. 

Обновлено 21:24

Мэр Николаева Александр Сенкевич написал о "прилете" в городе. 

Также он призвал жителей не публиковать ничего в соцсетях. 

Обстрелы Николаева

Напомним, российские оккупанты уже неоднократно обстреливали Николаев, в результате чего погибали и получали ранения мирные жители города. 

В частности, 10 июля для обстрела Николаева враг применил баллистическую ракету "Искандер". Тогда пострадал один человек. 

Также россияне били по Николаеву 20 июля, из-за чего погиб один мирный житель

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НиколаеввибухиВойна России против Украинывоздушная тревога