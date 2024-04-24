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В Николаеве раздался взрыв. Мэр говорит, что он не связан с обстрелом РФ

Фото: в Николаеве раздался взрыв (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Николаеве вечером среды, 24 апреля, раздался взрыв. В городе не объявляли воздушную тревогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Николаева Александра Сенкевича.

"Взрыв не связан с вражеским прилетом. На месте работают аварийные службы. Дома рядом не повреждены", - сообщил Сенкевич.

Обстрел Украины 24 апреля

Сегодня утром в Одессе раздались взрывы. Местные власти подтвердили, что оккупанты нанесли по городу ракетный удар.

В результате атаки пострадала 43-летняя женщина. Она находится в состоянии средней степени тяжести в больнице. Ударной волной было повреждено 30 домов.

Силы обороны юга Украины сообщили, что россияне ударили по месту хранения выведенной из строя автомобильной техники в Одессе. Военные не пострадали.

Кроме того, после полуночи 24 апреля в Харькове раздались взрывы. Позже выяснилось, что российские войска нанесли целенаправленный удар по жилому комплексу в Шевченковском районе.

Для этого враг использовал предварительно С-300.

В результате атаки пострадали шесть человек.

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