1 июня в Николаеве прогремел взрыв. Он прогремел во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал мэра Николаева Александра Сенкевича.

"В Николаеве был слышен взрыв. Выясняем. Находитесь в безопасных местах", - написал он.

Чуть позже Сенкевич назвал причину взрыва.

"Друзья, без паники. Взрыв произошел в воздухе. Воздушная тревога до сих пор продолжается, поэтому будьте в безопасности", - отметил он.

Также он добавил, что взрыв произошел за городом.

Воздушная тревога

Около 12:00 в части регионов Украины была объявлена воздушная тревога. А именно в Запорожской, Донецкой, Харьковской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Херсонской.

В Воздушных силах ВСУ предупредили про угрозу баллистики с юга.

Отметим, утром 1 июня воздушную тревогу объявляли по всей Украине из-за взлета МиГ-31К.