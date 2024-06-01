ua en ru
Сб, 01 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киеве и других областях Украины тревога. В РФ подняли МиГ-31К

Украина, Суббота 01 июня 2024 08:49
UA EN RU
В Киеве и других областях Украины тревога. В РФ подняли МиГ-31К Фото: воздушная тревога объявлена по всей Украине 1 июня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В Киеве и по всей Украине объявлена воздушная тревога 1 июня. Оккупанты подняли в небо МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту тревог.

Тревогу объявили в 8:38 сначала в Запорожской области, позже, 8:40 угрозу объявили и для Киева, потом тревога была объявлена еще в ряде областей. Сейчас вся территория Украины окрасилась в красный цвет.

В Киеве и других областях Украины тревога. В РФ подняли МиГ-31К

В Воздушных силах предупредили о взлете МиГ-31К.

"Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижнегородская область)", - предупредили военные.

Отбой тревоги

В 8:57 тревогу отбили в четырех областях Украины - Одесской, Винницкой, Львовской, Ровенской.

Атака РФ по Украине 1 июня

В ночь на 1 июря оккупанты снова нанесли комбинированный удар из дронов и ракет по Украине. РФ атаковала энергообъекты сразу в 5 областях.

В Воздушных силах ВСУ рассказали, что захватчики запустили по Украине 100 БПЛА и ракет. ПВО сбила больше 80 целей РФ, в том числе почти все дроны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Воздушная тревога
NEWS
Почему можно попасть в розыск в "Резерв+" и что делать с этим статусом: объяснение Минобороны
Почему можно попасть в розыск в "Резерв+" и что делать с этим статусом: объяснение Минобороны
DAILY
(Не) участники. Какая роль США и Китая на саммите мира по Украине и что если их лидеров не будет
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина (Не) участники. Какая роль США и Китая на саммите мира по Украине и что если их лидеров не будет