ua en ru
Пт, 01 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россия атаковала Украину ракетами и "шахедами". Как отработала ПВО

Украина, Пятница 01 марта 2024 09:57
UA EN RU
Россия атаковала Украину ракетами и "шахедами". Как отработала ПВО Фото: ПВО сбила четыре шахеда во время обстрела РФ по Украине 1 марта (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Россия в ночь на 1 марта снова атаковала территорию Украины, применив как дроны типа "шахед", так и ракеты. ПВО удалось "приземлить" 4 из 4 вражеских беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"В ночь на 1 марта 2024 года противник атаковал пятью зенитными управляемыми ракетами С-300 и четырьмя ударными БпЛА типа "Shahed", - рассказали в Воздушных силах.

По данным военных, ракеты враг запустил из оккупированной Донецкой и Белгородской области РФ, а дроны - из районов Приморско-Ахтарск и Курск РФ.

"В результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны уничтожены 4 "шахеда" в пределах Харьковской и Днепропетровской областей.

Три дрона сбиты над Днепропетровской областью

В частности, как отметил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, в небе над регионом были сбиты три российских беспилотника, это произошло вечером 29 февраля.

"Их сбили в Синельниковском и Днепровском районах", - добавил он.

Ситуация на фронте

Украинские военные отразили 25 атак противника на Авдеевском направлении, удержали позиции и отразили штурмы оккупационных войск на Херсонском направлении. ВСУ уничтожили три истребителя-бомбардировщика Су-34.

В частности, как пишут в отчете Института изучения войны, российские войска продвинулись к западу от Авдеевки и, как сообщается, 29 февраля захватили несколько населенных пунктов в этом районе. Бои продолжаются в Богдановке (к северо-западу от Бахмута) и в Ивановском (к западу от Бахмута).

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепропетровская область Харьков ПВО Дрони
NEWS
Когда депутаты примут новый закон о мобилизации: что говорят в Раде
Когда депутаты примут новый закон о мобилизации: что говорят в Раде
DAILY
Федор Вениславский: У Рады есть все шансы принять закон о мобилизации до конца марта
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Федор Вениславский: У Рады есть все шансы принять закон о мобилизации до конца марта