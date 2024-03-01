Россия атаковала Украину ракетами и "шахедами". Как отработала ПВО

Россия в ночь на 1 марта снова атаковала территорию Украины, применив как дроны типа "шахед", так и ракеты. ПВО удалось "приземлить" 4 из 4 вражеских беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"В ночь на 1 марта 2024 года противник атаковал пятью зенитными управляемыми ракетами С-300 и четырьмя ударными БпЛА типа "Shahed", - рассказали в Воздушных силах.

По данным военных, ракеты враг запустил из оккупированной Донецкой и Белгородской области РФ, а дроны - из районов Приморско-Ахтарск и Курск РФ.

"В результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны уничтожены 4 "шахеда" в пределах Харьковской и Днепропетровской областей.

Три дрона сбиты над Днепропетровской областью

В частности, как отметил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, в небе над регионом были сбиты три российских беспилотника, это произошло вечером 29 февраля.

"Их сбили в Синельниковском и Днепровском районах", - добавил он.

Ситуация на фронте

Украинские военные отразили 25 атак противника на Авдеевском направлении, удержали позиции и отразили штурмы оккупационных войск на Херсонском направлении. ВСУ уничтожили три истребителя-бомбардировщика Су-34.

В частности, как пишут в отчете Института изучения войны, российские войска продвинулись к западу от Авдеевки и, как сообщается, 29 февраля захватили несколько населенных пунктов в этом районе. Бои продолжаются в Богдановке (к северо-западу от Бахмута) и в Ивановском (к западу от Бахмута).