В четверг, 10 ноября, в Николаеве раздались звуки взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" .

После этого в городе и области была объявлена воздушная тревога. Официальной информации о "прилетах" сейчас нет.

"В Николаеве слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении.

Напомним, что в Николаеве утром 9 ноября были слышны звуки взрывов. После чего в городе была объявлена воздушная тревога.

Также в понедельник, 7 ноября, в Николаеве раздались взрывы.

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