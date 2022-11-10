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В Николаеве раздались звуки взрывов

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Николаев, Четверг 10 ноября 2022 20:15
В Николаеве раздались звуки взрывов Фото: В Николаеве раздались звуки взрывов (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В четверг, 10 ноября, в Николаеве раздались звуки взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"В Николаеве слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении.

После этого в городе и области была объявлена воздушная тревога. Официальной информации о "прилетах" сейчас нет.

Напомним, что в Николаеве утром 9 ноября были слышны звуки взрывов. После чего в городе была объявлена воздушная тревога.

Также в понедельник, 7 ноября, в Николаеве раздались взрывы.

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