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У Миколаєві пролунали звуки вибухів

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Миколаїв, Четвер 10 листопада 2022 20:15
У Миколаєві пролунали звуки вибухів Фото: У Миколаєві пролунали звуки вибухів (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У четвер, 10 листопада, у Миколаєві пролунали звуки вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"У Миколаєві чутно звуки вибухів", - йдеться у повідомленні.

Після цього у місті та області оголосили повітряну тривогу. Офіційної інформації про "прильоти" зараз немає.

Нагадаємо, що у Миколаєві вранці 9 листопада було чути звуки вибухів. Після чого у місті оголосили повітряну тривогу.

Також у понеділок, 7 листопада, у Миколаєві пролунали вибухи.

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