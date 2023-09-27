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В Николаеве раздались взрывы, сообщают о ракетной опасности

Фото: В Николаеве раздались взрывы (t.me dsns_telegram)
Автор: Карина Левицкая

В Николаеве раздались взрывы. Николаевский городской голова Александр Сенкевич призвал жителей соблюдать информационную тишину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы и мэра Николаева.

Сегодня, 27 сентября, в Николаеве раздались взрывы. В местных Telegram-каналах сразу появилась информация, что в сторону Николаева направляются ракеты.

Тем временем Сенкевич отметил соблюдение информационной тишины.

"Ничего не снимаем. Не пишем места. Вся информация - из официальных источников", - написал мэр в своем Telegram-канале.

Напомним, что это не первый взрыв в городе за сегодня, Незадолго до этого в Николаеве раздался взрыв, что был связан со сбиванием российского дрона украинскими военными.

Обстрелы Николаева

Напомним, российские оккупанты уже неоднократно обстреливали Николаев, в результате чего погибали и получали ранения мирные жители города.

В частности, 10 июля для обстрела Николаева враг применил баллистическую ракету "Искандер". Тогда пострадал один человек.

Также россияне били по Николаеву 20 июля, из-за чего погиб один мирный житель.

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