В Николаеве раздались взрывы
Фото: в Николаеве раздались взрывы (GettyImages)
В Николаеве ночью, 7 декабря, раздались взрывы во время воздушной тревоги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Преступности. Нет".
Согласно информации издания, было слышно минимум два взрыва. Жителей просят оставаться в укрытиях до официальной отмены тревоги.
"Предварительно сообщается о ЗРК С300 с Левобережья. Рашисты гонят по городу", - пишет издание.
Напомним, в Николаеве проживает около половины жителей от довоенного времени. При этом после деоккупации Херсона количество жителей выросло на 10%.
Однако Николаев все еще остается в зоне поражения российских ракет. Поэтому жителей призывают не спешить с возвращением в город.
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