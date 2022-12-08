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В Николаеве раздались взрывы

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Николаев, Четверг 08 декабря 2022 00:00
В Николаеве раздались взрывы Фото: в Николаеве раздались взрывы (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В Николаеве ночью, 7 декабря, раздались взрывы во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Преступности. Нет".

Согласно информации издания, было слышно минимум два взрыва. Жителей просят оставаться в укрытиях до официальной отмены тревоги.

"Предварительно сообщается о ЗРК С300 с Левобережья. Рашисты гонят по городу", - пишет издание.

Напомним, в Николаеве проживает около половины жителей от довоенного времени. При этом после деоккупации Херсона количество жителей выросло на 10%.

Однако Николаев все еще остается в зоне поражения российских ракет. Поэтому жителей призывают не спешить с возвращением в город.

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Николаев Взрыв
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