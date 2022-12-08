В Миколаєві пролунали вибухи
У Миколаєві вночі, 7 грудня, пролунали вибухи під час повітряної тривоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Преступности. Нет".
Згідно інформації видання, було чутно мінімум два вибухи. Жителів просять залишатися в укриттях до офіційного скасування тривоги.
"Попередньо повідомляється про ЗРК С300 з Лівобережжя. Рашисти гатять по місту", - пише видання.
Нагадаємо, у Миколаєві наразі проживає близько половини мешканців від довоєнного часу. При цьому після деокупації Херсона кількість жителів зросла на 10%.
Однак, Миколаїв все ще залишається у зоні ураження російських ракет. Тому жителів закликають не поспішати з поверненням до міста.
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