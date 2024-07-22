В Николаеве простились с 13-летним Кириллом Дядюшкой, погибшим во время российской атаки

Что известно о мальчике и прощании с ним

О гибели мальчика сообщил Folk dance group SOUVENIR на своей странице в Facebook.

"В нашем коллективе произошло огромное горе... Больше нет нашего Кирилла Дядюшки... Он попал под обстрел. Наше Солнышко, наш талантливый ребеночек, который мечтал и так хотел жить... За что? Нет слов... Ужасная боль и огромная ненависть ко всему русскому", - говорилось в сообщении.

Уточнялось, что помочь семье можно по реквизитам банковских карт родителей и дедушки:

4149609015975198 - Дядюшка О.В.

5457082290858476 - Дядюшка О.П.

5167803257495057 - Кушнир П.И. (дедушка)

Сообщения о гибели мальчика (скриншот: facebook.com/SOUVENIR-Folk Dance Group)

В группе "Миколаївська гімназія №10", где учился Кирилл, рассказали, что этот день стал трагическим для всей гимназической семьи.

"От вражеской ракеты погиб ученик 7-А класса Дядюшка Кирилл. Всегда веселый, креативный, творческий... Всегда принимал участие во всех творческих конкурсах, участник танцевального коллектива "Український сувенір"... Вражеская ракета унесла жизнь Кирилла, ему навечно 13", - рассказали в учебном заведении.

Искренние соболезнования семье и близким по поводу невосполнимой потери выразили администрация гимназии, классный руководитель, родители и ученики.

Мальчик учился в 7 классе (скриншот: facebook.com/Миколаївська гімназія №10)

О прощании с Кириллом рассказали в центре журналистских расследований Nikcenter.

"В Николаеве простились с Кириллом Дядюшкой, погибшим из-за российского обстрела 19 июля", - говорится в его сообщении в Facebook.

Кроме того, ресурс опубликовал фотографии с места события, сделанные Юрием Кошковским.

Основное о российской атаке по Николаеву

Российские войска ударили по Николаеву вечером, 19 июля 2024 года.

"Прилет" ракеты Х-59 пришелся на жилой квартал - детский сад, жилые дома, детскую площадку.

Первоначально сообщалось о трех погибших, в том числе ребенке, однако число пострадавших постоянно росло. Известно о по меньшей мере четырех погибших и 24 пострадавших.