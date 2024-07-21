РФ ударила по предприятию в Николаевской области: начался пожар, есть раненые
Российские войска нанесли ракетный удар по Баштанскому району Николаевской области 20 июля. Ранены люди, начался пожар на предприятии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Николаевской ОВА Виталия Кима.
"Вчера, 20 июля, в 20:30, Баштанский район подвергся ракетной атаке. В результате чего произошло возгорание складского помещения сельскохозяйственного предприятия и сухой травы. Пожар был оперативно ликвидирован пожарными", - рассказал он.
Кроме того, по словам главы ОВА, взрывной волной повреждены частные дома.
"Ранения получили два человека", - отметил Ким.
Обстрел РФ по Украине
Около 00:00 в воскресенье, 21 июля, в восточных и южных областях Украины была объявлена воздушная тревога. Военные предупреждали об угрозе российских дронов.
Позже стало известно, что все вражеские беспилотники, которые РФ запускала для ударов по Киеву, были уничтожены ПВО.
А уже утром, 21 июля, стало известно, что в Сумской области под российские удары попали объекты критической инфраструктуры. Захватчики применили как дроны, так и ракеты.
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