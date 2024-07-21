ua en ru
Вс, 21 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

РФ ударила по предприятию в Николаевской области: начался пожар, есть раненые

Николаев, Воскресенье 21 июля 2024 08:15
UA EN RU
РФ ударила по предприятию в Николаевской области: начался пожар, есть раненые Фото: РФ ударила ракетой по предприятию в Николаевской области 20 июля (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска нанесли ракетный удар по Баштанскому району Николаевской области 20 июля. Ранены люди, начался пожар на предприятии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

"Вчера, 20 июля, в 20:30, Баштанский район подвергся ракетной атаке. В результате чего произошло возгорание складского помещения сельскохозяйственного предприятия и сухой травы. Пожар был оперативно ликвидирован пожарными", - рассказал он.

Кроме того, по словам главы ОВА, взрывной волной повреждены частные дома.

"Ранения получили два человека", - отметил Ким.

Обстрел РФ по Украине

Около 00:00 в воскресенье, 21 июля, в восточных и южных областях Украины была объявлена ​​воздушная тревога. Военные предупреждали об угрозе российских дронов.

Позже стало известно, что все вражеские беспилотники, которые РФ запускала для ударов по Киеву, были уничтожены ПВО.

А уже утром, 21 июля, стало известно, что в Сумской области под российские удары попали объекты критической инфраструктуры. Захватчики применили как дроны, так и ракеты.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Николаевская область Война в Украине
NEWS
Повестка по почте. Кому будут отправлять и в каких случаях она считается врученной
Повестка по почте. Кому будут отправлять и в каких случаях она считается врученной
DAILY
Спасительные гигабайты. Будет ли в Украине связь и интернет во время долгих отключений света
Катерина Гончароваредактор раздела "Общество" Спасительные гигабайты. Будет ли в Украине связь и интернет во время долгих отключений света