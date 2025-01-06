В Николаеве мобилизовали забронированного работника одного из предприятий: что говорят в ТЦК

Мобилизация забронированного сотрудника

По словам Федиенко, сотрудника ООО "АТФ "АГРО-ДЕЛО" мобилизовали после того, как ему аннулировали отсрочку.

"Проблематика всей этой истории, что теперь такого человека демобилизовать невозможно. Предприятие теряет критически важного сотрудника", - добавил он.

Реакция ТЦК

В ТЦК объяснили, что 5 ноября прошлого года Николаевский районный военкомат получил распоряжение главы Николаевской районной военной администрации по отмене мобилизационных задач (заказов) некоторым предприятиям, в том числе ООО "АТФ АГРО-ДЕЛО".

В связи с этим предоставленная отсрочка подлежала аннулированию. При этом средствами Единого государственного реестра призывников произошло автоматическое аннулирование бронирования сотрудников вышеупомянутого предприятия.

"Однако, кроме наличия мобилизационной задачи (заказа), из-за отмены которой и произошло аннулирование бронирования, указанное предприятие ранее было признано критически важным для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период", - уточнили в ТЦК.

Такой факт сотрудниками Николаевского районного ТЦК учтен не был. Поэтому Николаевский областной ТЦК проведет служебную проверку.