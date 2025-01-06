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В Николаеве мобилизовали забронированного работника одного из предприятий: что говорят в ТЦК

Иллюстративное фото: в Николаеве сотрудники ТЦК мобилизовали забронированного работника (facebook.com/MOTCKSP)
Автор: Иван Носальский

В Николаеве мобилизовали сотрудника критически важного предприятия ООО "АТФ "АГРО-ДЕЛО". Он был забронирован от мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Александра Федиенко в Telegram и Николаевский областной ТЦК в Facebook.

Мобилизация забронированного сотрудника

По словам Федиенко, сотрудника ООО "АТФ "АГРО-ДЕЛО" мобилизовали после того, как ему аннулировали отсрочку. 

"Проблематика всей этой истории, что теперь такого человека демобилизовать невозможно. Предприятие теряет критически важного сотрудника", - добавил он. 

Реакция ТЦК

В ТЦК объяснили, что 5 ноября прошлого года Николаевский районный военкомат получил распоряжение главы Николаевской районной военной администрации по отмене мобилизационных задач (заказов) некоторым предприятиям, в том числе ООО "АТФ АГРО-ДЕЛО".

В связи с этим предоставленная отсрочка подлежала аннулированию. При этом средствами Единого государственного реестра призывников произошло автоматическое аннулирование бронирования сотрудников вышеупомянутого предприятия. 

"Однако, кроме наличия мобилизационной задачи (заказа), из-за отмены которой и произошло аннулирование бронирования, указанное предприятие ранее было признано критически важным для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период", - уточнили в ТЦК. 

Такой факт сотрудниками Николаевского районного ТЦК учтен не был. Поэтому Николаевский областной ТЦК проведет служебную проверку. 

Напомним, ранее в ТЦК назвали условия, при которых полицейские могут задерживать военнообязанных мужчин.

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