ua ru
Чт, 19 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Николаеве слышны взрывы

Новина українською →
Николаев, Четверг 19 января 2023 06:32
В Николаеве слышны взрывы Фото: в Николаеве слышны звуки взрывов (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В четверг, 19 января, в Николаеве был слышен взрыв. После этого в области объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный Telegram-канал.

Власти просят людей находиться в укрытиях до окончания тревоги.

Напомним, что российские войска 31 декабря атаковали Николаев из оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер". В результате обстрелов есть значительные разрушения, пострадали семь человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Николаев Взрыв
NEWS
Трагедия в Броварах. В авиакатастрофе погиб Монастырский, десятки жертв: все подробности
Трагедия в Броварах. В авиакатастрофе погиб Монастырский, десятки жертв: все подробности
DAILY
"Тут все горело": Как жилой двор в Броварах пережил аварию вертолета с руководством МВД
Юлия Акимовакорреспондент "Тут все горело": Как жилой двор в Броварах пережил аварию вертолета с руководством МВД