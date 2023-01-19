У Миколаєві чутно вибухи

В четвер, 19 січня, в Миколаєві було чутно вибух. Після цього в області оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий Telegram-канал.

Влада просить людей перебувати перебувати в укриттях до закінчення тривоги.