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У Миколаєві чутно вибухи

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Миколаїв, Четвер 19 січня 2023 06:32
У Миколаєві чутно вибухи Фото: в Миколаєві чутно звуки вибухів (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В четвер, 19 січня, в Миколаєві було чутно вибух. Після цього в області оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий Telegram-канал.

Влада просить людей перебувати перебувати в укриттях до закінчення тривоги.

Нагадаємо, що російські війська 31 грудня атакували Миколаїв з оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер". Внаслідок обстрілів є значні руйнування, постраждали семеро осіб.

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Миколаїв Вибух
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