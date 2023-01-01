ua ru
Вс, 01 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне вчера ударили по жилому сектору Николаева ракетами "Искандер", - Ким

Новина українською →
Николаев, Воскресенье 01 января 2023 10:09
Россияне вчера ударили по жилому сектору Николаева ракетами "Искандер", - Ким Фото: глава Николаевской ОВА Виталий Ким (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска вчера, 31 декабря, атаковали Николаев из оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер". В результате обстрелов есть значительные разрушения, пострадали семь человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской ОВА Виталия Кима в Telegram.

"Вчера Николаев был обстрелян 6 ракетами типа Искандер, по данным ВСУ. Надо быть такими деревянными, чтобы такими ракетами атаковать", - отметил Ким.

В результате атак врага в Николаеве разрушены два дома, еще 12 жилых домов и три учебных заведения повреждены. Также произошел пожар территории гаражного кооператива. Повреждены около 20 гаражей.

По словам Кима, вчера ранения получили семь человек.

Кроме того, вечером 31 декабря силы ПВО сбили над Николаевской области семь вражеских дронов-камикадзе Shahed-136.

Напомним, вчера в Николаеве во время ракетной атаки раздались взрывы. Позже стало известно о "прилетах" и пожарах в городе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Николаев Николаевская область Обстріл Виталий Ким
NEWS
Что будет с пенсиями в 2023 году и стоит ли ожидать повышения
Что будет с пенсиями в 2023 году и стоит ли ожидать повышения
DAILY
Дмитрий Кулеба: Россию нужно запихнуть в ее границы и закрыть на замок
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Дмитрий Кулеба: Россию нужно запихнуть в ее границы и закрыть на замок