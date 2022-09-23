В Николаеве слышны взрывы

В Николаеве снова слышны звуки взрывов, в городе и области объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.
Жителей просят оставаться в укрытиях или соблюдать правило "двух стен".
Ранее оккупанты обстреляли Запорожье. По городу выпустили около 10 ракет.
Напомним, что украинским военным удалось уничтожить четыре иранских дрона-камикадзе в Николаевской области в течение 22 сентября.
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