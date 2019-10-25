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За Микитася внесли заставу

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Микитась вийде на свободу під заставу в 80 млн гривень

За колишнього народного депутата Максима Микитася внесли заставу в розмірі 80 млн гривень. Про це РБК-Україна повідомило джерело в правоохоронних органах.

За словами джерела, станом на 25 жовтня за Микиту внесли необхідну суму застави.

Відзначимо, раніше Вищий антикорупційний суд України призначив Микитасю запобіжний захід у вигляді застави в сумі 5,5 млн гривень. Його підозрюють у змові з колишнім командувачем Національної гвардії Юрієм Аллеровим і організації корупційної схеми по заволодінню нерухомістю в Києві.

Цю заставу за Микиту внесли, однак на цьому тижні Апеляційна палата ВАКС взяла його під варту і підняла суму застави до 80 млн гривень.

Крім того, Державне бюро розслідувань підозрює Микитася в незаконній легалізації понад 200 млн гривень. Слідчі стверджують, що він використав підставних осіб і підробив документи для отримання корпоративних прав на об'єкти будівництва. Також минулого тижня вийшло журналістське розслідування, в якому стверджується, що пов'язана зі скандальним забудовником Микитасем компанія отримала 700 млн на будівництво сховищ для Збройних сил України.

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