Кто такой Виктор Микита, который может пополнить Офис президента

Виктор Микита после увольнения из Закарпатской ОВА может перейти работать в Офис президента Украины. Он, вероятно, сменит там Алексея Кулебу, которого назначили главой Минвосстановления.

РБК-Украина собрало факты по биографии и карьере Виктора Никиты в материале ниже.

Что известно о назначении Микиты в Офис президента

На этой неделе в государственных органах власти состоялись кадровые ротации, в ходе которых была обновлена половина состава Кабинета министров. Ряд должностей в правительстве получили заместители руководителя Офиса президента, в частности, Алексей Кулеба, отвечавший там за региональную политику.

В то же время, должность Кулебы в Офисе президента может занять пока еще руководитель Закарпатской ОВА. Сегодня увольнение Микиты из ОВА было согласовано Кабмином, теперь решение должен утвердить президент своим указом.

От полковника СБУ до главы Закарпатской области. Кто такой Виктор Микита

Виктор Микита родился в 1979 году в Хустском районе Закарпатской области - село Ильница.

Первое образование - техническое (Закарпатский лесотехнический техникум по специальности "Технология, экономика и планирование деревообработки", технолог-экономист).

Высшее образование по юридической специальности получил в Национальной академии внутренних дел Украины.

До 23 лет работал на ряде предприятий. Среди мест работы была "Укрпошта", а также должность юриста в частной компании.

После получения высшего образования с 2003-го Виктор Микита начал карьеру в правоохранительных органах на разных должностях.

Был заместителем начальника управления СБУ в Запорожской области. Впоследствии стал сотрудником Центрального управления СБУ. Имеет звание полковника.

2013 - 2014 - служил в Донецке;

2015 - 2018 - руководитель спецподразделения СБУ Закарпатской области по борьбе с организованной преступностью;

2018 - 2021 - руководитель спецподразделения СБУ Запорожской области по борьбе с организованной преступностью;

2021 - первый заместитель начальника Главного управления СБУ.

В 2021 году возглавил Закарпатскую облгосадминистрацию. На то время Микита еще был действующим сотрудником Службы безопасности Украины. Перед назначением прошел собеседование в Кабмине.

С началом полномасштабного вторжения в Украину президент Владимир Зеленский подписал указ о создании областных военных администраций (ОВА). Виктор Микита продолжил работать руководителем уже Закарпатской ОВА.

В июле 2022 года был избран руководителем областной ячейки партии "Слуга народа" после досрочного прекращения полномочий Николая Тищенко из-за скандала.

В марте 2023 года Виктор Микита стал главой Палаты регионов Конгресса региональных властей при президенте Украины.

При подготовке материала использовались: информация сайта Закарпатской ОВА, Wikipedia, данные портала "Честно".