Миграция в Британию выросла до рекордных полмиллиона человек. Среди них немало украинцев

Новая цифра чистой миграции, обнародованная Управлением национальной статистики (ONS), выросла на 331 тысячу за один год. Это по меньшей мере на 400 тысяч больше, чем обещала министр внутренних дел Суэлла Браверман, которая в сентябре заявила, что попытается снизить общую миграцию до "десятков тысяч". Это произошло лишь спустя несколько дней после того, как премьер-министр Риши Сунак пообещал сократить всеобщую миграцию - так же, как раньше это делали Дэвид Кэмерон и Тереза ​​Мэй, так и не сумевшие добиться этого.

По оценкам ONS, за 12 месяцев до июня 2022 года в Великобританию переехало примерно на 504 тысячи человек больше, чем уехало. В то же время количество заявлений о предоставлении убежища достигло наивысшего уровня за последние 32 года и составляет более 143 тысяч, но почти 100 тысяч человек уже более шести месяцев ждут рассмотрения именно первоначальных заявлений, свидетельствуют официальные данные правительства.

"Ряд мировых событий повлияли на модели международной миграции за 12 месяцев до июня 2022 года. В совокупности это стало беспрецедентным явлением. Сюда входят прекращение карантинных ограничений в Великобритании, первый полный период после ухода из ЕС, война в Украине, переселение афганцев и новый визовый маршрут для британских граждан Гонконга, способствовавших рекордным уровням долгосрочной иммиграции, которую мы видели", - отметил заместитель директора центра международной миграции ONS Джей Линдоп.

По словам председателя Совета по делам беженцев Энвера Соломона, количество мужчин, женщин и детей, которые сейчас живут в Британии во "подвешенном состоянии", всего за три месяца выросло на 20 тысяч.

"Такие статистические данные еще раз подчеркивают пренебрежение и неправильное управление системой предоставления убежища со стороны правительства", - констатировал он.