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Міграційна криза може стати прелюдією до "чогось гіршого", - прем'єр Польщі

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Варшава, Неділя 21 листопада 2021 23:09
Міграційна криза може стати прелюдією до "чогось гіршого", - прем'єр Польщі Фото: Матеуш Моравецький, прем'єр-міністр Польщі (facebook.com/MorawieckiPL)
Автор: Артур Родивилов

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив про те, що міграційна криза на кордоні з Білоруссю може стати прелюдією до "чогось набагато гіршого". Мінськ продовжує перекидати мігрантів до кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За його словами, прикордонна охорона Польщі повідомляє про те, що білоруські сили все ще перевозять мігрантів до кордону. Моравецький також вказав на збільшення російського військового контингенту поруч з кордоном України, а також Білорусі.

"Ситуація в Афганістані після захоплення влади талібами може бути використана як наступний етап міграційної кризи", - підкреслив прем'єр-міністр Польщі.

Нагадаємо, мігранти на білорусько-польському кордоні з'явилися після того, як режим Олександр Лукашенко пообіцяв громадянам країн Близького Сходу коридор до Європи. Однак після того, як мігранти не змогли прорвати польський кордон, режим перемістив їх в логістичний центр.

Як писало РБК-Україна, Всесвітня організація охорони здоров'я зголосилася допомогти мігрантам, які знаходяться біля польського кордону.

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