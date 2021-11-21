Міграційна криза може стати прелюдією до "чогось гіршого", - прем'єр Польщі
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив про те, що міграційна криза на кордоні з Білоруссю може стати прелюдією до "чогось набагато гіршого". Мінськ продовжує перекидати мігрантів до кордону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За його словами, прикордонна охорона Польщі повідомляє про те, що білоруські сили все ще перевозять мігрантів до кордону. Моравецький також вказав на збільшення російського військового контингенту поруч з кордоном України, а також Білорусі.
"Ситуація в Афганістані після захоплення влади талібами може бути використана як наступний етап міграційної кризи", - підкреслив прем'єр-міністр Польщі.
Нагадаємо, мігранти на білорусько-польському кордоні з'явилися після того, як режим Олександр Лукашенко пообіцяв громадянам країн Близького Сходу коридор до Європи. Однак після того, як мігранти не змогли прорвати польський кордон, режим перемістив їх в логістичний центр.
Як писало РБК-Україна, Всесвітня організація охорони здоров'я зголосилася допомогти мігрантам, які знаходяться біля польського кордону.