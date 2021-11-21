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Миграционный кризис может стать прелюдией к "чему-то худшему", - премьер Польши

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Варшава, Воскресенье 21 ноября 2021 23:09
Миграционный кризис может стать прелюдией к "чему-то худшему", - премьер Польши Фото: Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши (facebook.com/MorawieckiPL)
Автор: Артур Родивилов

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о том, что миграционный кризис на границе с Беларусью может стать прелюдией к "чему-то гораздо худшему". Минск продолжает перебрасывать мигрантов к границе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По его словам, пограничная охрана Польши сообщает о том, что белорусские силы все еще перевозят мигрантов к границе. Моравецкий также указал на увеличение российского воинского контингента рядом с границей Украины, а также Беларуси.

"Ситуация в Афганистане после захвата власти талибами может быть использована в качестве следующего этапа миграционного кризиса", - подчеркнул премьер-министр Польши.

Напомним, мигранты на белорусско-польской границе появились после того, как режим Александр Лукашенко пообещал гражданам стран Ближнего Востока коридор в Европу. Однако после того, как мигранты не смогли прорвать польскую границу, режим переместил их в логистический центр.

Как писало РБК-Украина, Всемирная организация здравоохранения вызвалась помочь мигрантам, которые находятся у польской границы.

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