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Міграційна криза. Дуда зателефонував Зеленському та главам країн Балтії

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Варшава, Понеділок 08 листопада 2021 20:54
Міграційна криза. Дуда зателефонував Зеленському та главам країн Балтії Фото: Анджей Дуда, президент Польщі (flickr.com 146614117@N05)
Автор: Дмитро Левицький

Президент Польщі Анджей Дуда зателефонував лідерам України та країн Балтії. Він проводить термінові консультації через міграційну кризу на кордоні з Білоруссю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на держсекретаря канцелярії польського президента Якуба Кумоча.

"Дуда тільки-но поговорив з президентом України Володимиром Зеленським. Президент проводить серію переговорів з керівниками сусідніх з Білоруссю країн та інших держав нашого регіону. Немає серйозних розбіжностей у думках. Всі бачать, що робить Лукашенко", - заявив держсекретар.

Він зазначив, що окрім розмови з Зеленським, відбулися переговори з президентами Литви, Латвії та Естонії. Всі вони висловили свою підтримку Польщі та засудили гібридну агресію з боку білоруського режиму, яким керує Олександр Лукашенко.

Нагадаємо, сьогодні від самого ранку на білорусько-польський кордон прибувають нелегальні мігранти, яких білоруський режим звозить з країн Близького Сходу. Польща мобілізувала додаткові сили для стримування потоку нелегалів.

Як писало РБК-Україна, нелегальні мігранти отаборилися на білоруській ділянці кордону. Нелегалів охороняють представники білоруських спецслужб.

Крім того, у польському Бюро нацбезпеки побоюються, що найближчими годинами ситуація на кордоні з Білоруссю може загостритися.

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