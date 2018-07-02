Мігранти перевели з Німеччини 17,7 млрд євро

Німеччина увійшла до числа країн, звідки здійснюється найбільше переводів

Мігранти перевели з Німеччини в країни походження 17,7 млрд євро. Про це повідомляє Die Welt.

Як наголошується, Німеччина увійшла до числа країн, звідки мігранти здійснюють найбільше переводів.

"Сума грошових переказів, які мігранти здійснюють своїм родичам в інші країни, суттєво зросла. У 2016 році близько 17,7 мільярдів євро було переведено з Німеччини в країни походження мігрантів, що на 6,5 мільярдів більше, ніж у 2007 році", - йдеться в повідомленні.

Як наголошується, в списку країн, звідки мігранти переводять найбільше грошей вище Німеччини стоять тільки США, Саудівська Аравія та Швейцарія.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що канцлер Німеччини Ангела Меркель домовилася з 14 країнами про прискорення процедури повернення мігрантів, які намагаються в'їхати до Німеччини.