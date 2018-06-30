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Інтерв'ю

Меркель домовилася з 14 країнами про прискорення процедури повернення мігрантів

НовиниПолітика    30.06.2018 - 13:51
Фото: Ангела Меркель (g20.org)
Фото: Ангела Меркель (g20.org)

Меркель пропонує розміщувати мігрантів, які вже зареєстровані в інших країнах ЄС, у "якірних центрах"

Канцлер Німеччини Ангела Меркель домовилася з 14 країнами про прискорення процедури повернення мігрантів, які намагаються в'їхати до Німеччини. Про це повідомляє dpa з посиланням на звернення Меркель до партнерів по коаліції.

Як повідомляється, Меркель повідомила про досягнуту угоду лідерам партій і фракцій Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) і Християнсько-соціального союзу (ХСС).

"Особи, які шукають притулку, які прибувають до Німеччини, які вже зареєструвалися в інших країнах ЄС, повинні бути доставлені в більш великі "якірні центри" для реєстрації", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, мова йде про такі країни як Бельгія, Данія, Естонія, Латвія, Литва, Люксембург, Нідерланди, Польща, Португалія, Угорщина, Фінляндія, Франція, Чехія, Швеція.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 18 червня Меркель прийняла ультиматум Християнсько-соціального союзу (ХСС), який входить в правлячу коаліцію, з питання запобігання нелегальній міграції. Меркель пообіцяла за два тижні прояснити майбутню політику щодо мігрантів.

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Теги публікації: Германия, Ангела Меркель, Мігранти  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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