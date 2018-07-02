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Мигранты перевели из Германии 17,7 млрд евро

НовостиПроисшествия    02.07.2018 - 10:00
Фото: мигранты (twitter.com/Human Rights Watch)
Фото: мигранты (twitter.com/Human Rights Watch)

Германия вошла в число стран, откуда осуществляется больше всего переводов

Мигранты перевели из Германии в страны происхождения 17,7 млрд евро. Об этом сообщает Die Welt.

Как отмечается, Германия вошла в число стран, откуда мигранты осуществляют больше всего переводов.

"Сумма денежных переводов, которые мигранты осуществляют своим родственникам в другие страны, существенно возросла. В 2016 году около 17,7 миллиардов евро было переведено из Германии в страны происхождения мигрантов, что на 6,5 миллиардов больше, чем в 2007 году", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в списке стран, откуда мигранты переводят больше всего денег выше Германии стоят только США, Саудовская Аравия и Швейцария.

Напомним, ранее сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель договорилась с 14 странами об ускорении процедуры возвращения мигрантов, пытающихся въехать в Германию.

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Теги публикации: Мигранты, Германия  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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