Мігранти на кордоні з Польщею: Ірак почав забирати своїх громадян

Повідомляється, що десятки іракських мігрантів у Білорусі заявили про бажання повернутися на батьківщину. Сьогодні вранці Міністерство транспорту Іраку оголосило про відправку літака з міжнародного аеропорту Багдада в аеропорт Мінська, який призначений для евакуації іракських громадян, що застрягли на білорусько-польському кордоні.

Крім того, Alsumaria публікує фотографії громадян Іраку з мінського аеропорту.

Фото: мігранти в аеропорту Мінська (alsumaria.tv)