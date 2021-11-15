ru ua
Пн, 15 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Ірак готує спецрейс для вивезення своїх громадян з Білорусі

Новость на русском →
Понеділок 15 листопада 2021 00:07
Ірак готує спецрейс для вивезення своїх громадян з Білорусі Фото: Ірак готує спецрейс для вивезення своїх громадян з Білорусі (flickr.com/aero_icarus)
Автор: Анна Полисученко

Ірак готує спецрейс для вивезення своїх громадян з Білорусі. Мігранти почнуть повертатися додому з 18 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Zerkalo.

Для тих, хто бажав потрапити в ЄС, але застрягли на кордоні Білорусі та Польщі, іракців організовують спецрейси.

"Перший вивізний рейс для іракців з Білорусі запланований на 18 листопада", - йдеться в повідомленні.

Ситуація на білорусько-польському кордоні загострилася 8 листопада. Мігранти штурмували кордон, намагаючись прорватися на територію ЄС, в цьому їм допомагали білоруські силовики.

Не дійшовши 300 метрів до прикордонного переходу, вони згорнули в ліс і почали розбивати табір. Пізніше вони безуспішно спробували штурмувати кордон. У стихійному таборі зараз перебувають понад 2 000 мігрантів. Більшість з них - іракські курди.

Раніше ми писали, що Ірак відкликав ліцензію у консула і припинив прямі авіарейси в Білорусь.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ірак Білорусь
NEWS
УЗ повідомила про можливу затримку поїздів: список
УЗ повідомила про можливу затримку поїздів: список
DAILY
Китай проти Китаю. Чи буде Вашингтон воювати з Пекіном за незалежність Тайваню
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Китай проти Китаю. Чи буде Вашингтон воювати з Пекіном за незалежність Тайваню