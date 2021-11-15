Ірак готує спецрейс для вивезення своїх громадян з Білорусі. Мігранти почнуть повертатися додому з 18 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Zerkalo .

Для тих, хто бажав потрапити в ЄС, але застрягли на кордоні Білорусі та Польщі, іракців організовують спецрейси.

"Перший вивізний рейс для іракців з Білорусі запланований на 18 листопада", - йдеться в повідомленні.

Ситуація на білорусько-польському кордоні загострилася 8 листопада. Мігранти штурмували кордон, намагаючись прорватися на територію ЄС, в цьому їм допомагали білоруські силовики.

Не дійшовши 300 метрів до прикордонного переходу, вони згорнули в ліс і почали розбивати табір. Пізніше вони безуспішно спробували штурмувати кордон. У стихійному таборі зараз перебувають понад 2 000 мігрантів. Більшість з них - іракські курди.