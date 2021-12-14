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Мігранти кидали каміння, силовики світили лазером: на польському кордоні напали на патруль

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Вівторок 14 грудня 2021 16:54
Мігранти кидали каміння, силовики світили лазером: на польському кордоні напали на патруль Фото: на польському кордоні мігранти напали на патруль (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Мігранти, які знаходяться на польсько-білоруському кордоні, вчинили черговий акт агресії. Крім того, білоруські прикордонники використовували лазери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Польщі.

"Черговий акт агресії з боку мігрантів. Цього разу біля Мельника одна з військових машин, що патрулюють територію вздовж тимчасового паркану, була закидана камінням з території польсько-білоруського кордону. Лазери знову використовували білоруські служби", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше прес-секретар міністра-координатора польських спецслужб Станіслав Жарін заявляв, що під час атаки мігрантів на кордон Польщі в листопаді був присутній високопоставлений Білоруський генерал. Тоді іноземці штурмували кордон на переході Кузня-Брузгі.

Крім того, 13 Грудня мігранти знову застосували силові спроби прориву кордону Польщі. Вони кидали каміння в силовиків і пошкодили п'ять поліцейських автомобілів.

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