Мігранти з Білорусі кинулися до Польщі: прикордонники затримали рекордну кількість нелегалів

Польські прикордонники почали затримувати на кордоні з Білоруссю великі групи мігрантів , імовірно з Афганістану та Іраку. З 6 серпня в країну спробували проникнути близько 350 нелегалів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прикордонну службу Польщі.

"З п'ятниці, 6 серпня, співробітники Підляського прикордонного загону затримали 349 іноземців за незаконний перетин кордону з Білорусі до Польщі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що найбільшу групу з 85 осіб прикордонники затримали в суботу, 7 серпня, в районі пункту кузні. Всього з початку року на цій ділянці затримано 871 нелегальний мігрант.

Імовірно, всі затримані є громадянами Афганістану та Іраку. За рішенням суду їх помістили в охоронювані Центри для іноземців.