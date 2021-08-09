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Латвія може оголосити надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю

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Латвія, Понеділок 09 серпня 2021 16:43
Латвія може оголосити надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю Фото: Латвія може оголосити надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Міністр внутрішніх справ Латвії Марія Голубєва запропонувала уряду оголосити в країні надзвичайну ситуацію на кордоні з Білоруссю. Там за останні три дні затримали 214 нелегалів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

За її словами, введення НС необхідно, щоб захистити латвійські та зовнішні кордони Європейського союзу від "зброї нелегальної міграції".

Вказано, що при такому рішенні надзвичайна ситуація буде введена на частини Аугшдаугавського і Краславського країв, що дозволить затримувати нелегальних мігрантів і повертати їх на кордон, яку вони перетнули.

Зазначено, що на такий крок раніше пішла литовська влада, тому нелегальні мігранти в останні дні все частіше намагаються перетнути латвійський і польський кордони.

Так, протягом останніх трьох днів за незаконний перетин латвійсько-білоруського кордону затримано 214 осіб.

Нагадаємо, нещодавно на кордоні Латвії та Білорусі прикордонники затримали три групи нелегалів.

Додамо, що прем'єр-міністри Литви, Латвії та Естонії зробили спільну заяву, в якій закликають ввести додаткові санкції проти Білорусі за організацію нелегальної міграції до Євросоюзу.

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