Латвія може оголосити надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю

Міністр внутрішніх справ Латвії Марія Голубєва запропонувала уряду оголосити в країні надзвичайну ситуацію на кордоні з Білоруссю. Там за останні три дні затримали 214 нелегалів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

За її словами, введення НС необхідно, щоб захистити латвійські та зовнішні кордони Європейського союзу від "зброї нелегальної міграції".

Вказано, що при такому рішенні надзвичайна ситуація буде введена на частини Аугшдаугавського і Краславського країв, що дозволить затримувати нелегальних мігрантів і повертати їх на кордон, яку вони перетнули.

Зазначено, що на такий крок раніше пішла литовська влада, тому нелегальні мігранти в останні дні все частіше намагаються перетнути латвійський і польський кордони.

Так, протягом останніх трьох днів за незаконний перетин латвійсько-білоруського кордону затримано 214 осіб.