"Мигранты на заказ": Мадьяр обвинил Орбана в тайной помощи Фицо

Суть обвинений

Выступая перед европейскими лидерами, Мадьяр заявил, что в отличие от Орбана его партия не будет подгонять мигрантов к словацкой границе только потому, что "этого требуют предвыборные интересы их словацкого 'социалистического' друга".

По словам Мадяра, правительство Орбана по предварительной договоренности с Фицо намеренно направляло нелегальных мигрантов в Словакию, чтобы создать там миграционный кризис. Это имело целью помочь Фицо выиграть парламентские выборы, используя тему миграции для запугивания избирателей.

Мадьяр также заявил, что Орбан преждевременно выпустил из тюрем 2200 осужденных переправщиков, что способствовало росту миграционного потока.

Реакция в Словакии

Словацкая оппозиция (партии "Прогрессивная Словакия", "Демократы", "Движение Словакия") требует от Фицо немедленных объяснений. Депутат Ярослав Спишак назвал действия Орбана "циничной игрой с безопасностью граждан" и отметил, что министр внутренних дел Матуш Шутай Эшток лишь присвоил себе заслуги, ведь миграционный кризис прекратился сразу после выборов благодаря договоренности Фицо и Орбана, а не работе полиции.

Лидер партии "Демократы" Ярослав Надь пригрозил уголовным преследованием, если обвинения подтвердятся. Экс-министр внутренних дел Роман Микулец (партия "Словакия") заявил, что миграционный кризис 2023 года был "сознательно создан" для предвыборных целей.

Позиция МВД Словакии

Министерство внутренних дел Словакии отвергло обвинения, назвав их попыткой оппозиции скрыть собственную несостоятельность. Представитель ведомства заявил, что нынешняя власть в отличие от предыдущего правительства "сделала Словакию безопасной транзитной страной".