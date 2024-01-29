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Мог "продавать" отгулы. В Одесской области будут судить командира воинской части

Фото: в Одесской области будут судить командира воинской части (dbr.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

В Одесской области командира взвода одной из воинских частей подозревают в "продаже" отгулов. Его дело передали в суд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

Согласно данным ГБР, командир взвода требовал у бойцов по 4 тысячи гривен за день отгула. А в случае отказа давать деньги - угрожал проблемами с прохождением службы и даже физической расправой. 

Всего правоохранители задокументировали 10 фактов получения взяток подозреваемым. Также были установлены факты применения силы и избиения бойцов. 

Военнослужащий обвиняется в получении неправомерной выгоды, применении насилия к подчиненному. Ему грозит до 12 лет тюрьмы. 

Военные взяточники

Напомним, ранее в Одессе суд избрал меру пресечения подполковнику в виде содержания под стражей. Он мог получить взятку в размере 1 млн гривен. 

Также мы писали, что в Винницкой области главу территориального центра комплектования поймали на взятке

 

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