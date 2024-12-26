В Украине с января медосмотр можно будет пройти онлайн: что известно о реформе

С 1 января 2025 года в Украине стартует новая система медико-социальной экспертизы. Реформа предусматривает внедрение современного подхода к оценке повседневного функционирования людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минздрав Украины.

В Украине продолжается реформа медико-социальной экспертизы

Это нововведение призвано оптимизировать процесс определения состояния здоровья граждан и упростить процедуры принятия решений об инвалидности, реабилитации или социальной поддержке.

Новый подход к оценке

Процесс оценки функционирования человека будет происходить в нескольких форматах в зависимости от обстоятельств и потребностей пациента:

Очный формат - непосредственное оценивание в медицинском учреждении.

- непосредственное оценивание в медицинском учреждении. Дистанционный формат - с использованием средств телемедицины.

- с использованием средств телемедицины. Заочный формат - рассмотрение на основе представленных документов без присутствия пациента.

- рассмотрение на основе представленных документов без присутствия пациента. Выездной формат - экспертная команда посещает пациента по месту его пребывания или лечения.

Особенности заочного оценивания

Заочное оценивание предполагает отсутствие физического присутствия пациента или его представителя. Оно осуществляется для лиц, состояние здоровья которых документально подтверждено и не требует дополнительных обследований. Этот формат актуален для военнослужащих, участников боевых действий и пациентов с тяжелыми заболеваниями, такими как:

Злокачественные новообразования III-IV стадии.

Болезни крови и кроветворных органов.

Туберкулез.

Гемиплегия, параплегия или тетраплегия.

Ампутации конечностей.

Состояние после трансплантации органов или имплантации кардиостимулятора.

Врожденные нарушения.

Болезни печени.

Заочный формат обеспечивает оперативное принятие решений и экономит время пациента. Условием для этого является наличие полного и достоверного пакета медицинских документов.

Выездной формат для особых случаев

Выездное оценивание проводится для пациентов, которые имеют трудности с передвижением или находятся на длительном лечении. Это касается:

Людей с серьезными ограничениями подвижности, которые документально подтверждены.

Военнослужащих и участников боевых действий, если их состояние не соответствует критериям заочного рассмотрения.

В таких случаях лечащий врач отмечает необходимость выездного формата в направлении на оценку.

Условия направления на оценивание

Пациенты направляются на оценку повседневного функционирования по нескольким критериям:

Повторный осмотр, определенный ранее медико-социальной экспертной комиссией (МСЭК) или экспертной командой для повторного оценивания. Стойкие или необратимые изменения состояния здоровья, подтвержденные электронными данными о медицинских вмешательствах или диагнозах. Длительная нетрудоспособность - непрерывная более 120 дней или всего 150 дней (в случае перерывов). Для пациентов с туберкулезом - через 10 месяцев нетрудоспособности.

Также направление может осуществляться немедленно в случае критического состояния пациента или достаточной медицинской документации, подтверждающей стойкие нарушения.