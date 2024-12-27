Мифы о мобилизации людей с инвалидностью: что на самом деле изменится в 2025 году
В последнее время в сети распространяется ложная информация об отмене статусов инвалидности и мобилизации людей с инвалидностью из-за ликвидации МСЭК. В Министерстве здравоохранения Украины (МОЗ) уверяют, что эти утверждения не соответствуют действительности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минздрав.
Основные изменения в прохождении медицинских осмотров
Люди с инвалидностью в возрасте 25-60 лет должны проходить переосвидетельствование только в том случае, если за 2022-2024 годы его не удалось провести из-за военного положения или других уважительных причин.
С 1 января 2025 года функции МСЭК будут выполнять экспертные команды врачей. Они будут устанавливать или подтверждать инвалидность по действующим критериям законодательства.
Лица со статусом инвалидности будут продолжать получать льготы, помощь и отсрочку от мобилизации на основании действующего заключения МСЭК.
Когда нужно проходить повторный осмотр
В Минздраве объясняют, если инвалидность установлена бессрочно, повторный осмотр проводится только по желанию человека. Все льготы и выплаты остаются в силе.
Также повторно нужно обратиться в медучреждения, если переосвидетельствование должно было состояться в 2022-2024 годах, но его отложили:
- мужчины 25-60 лет со 2 или 3 группой инвалидности должны пройти переосвидетельствование до 1 ноября 2025 года
- все остальные пациенты – до 1 апреля 2026 года
В то же время осмотр не является обязательным для лиц, которые:
- находятся в зоне боевых действий или на временно оккупированных территориях
- имеют тяжелые нарушения функций организма (отсутствие конечности, органов, онкологические или психические заболевания)
- являются действующими военнослужащими, для которых статус инвалидности остается в силе до конца службы и еще 60 дней после увольнения
Любые незаконные решения по установлению инвалидности, которые уже являются предметом уголовных дел, будут пересмотрены в соответствии с действующим законодательством.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что с 1 января 2025 года в Украине начнет действовать обновленная система медико-социальной экспертизы. Она базируется на современном подходе к оценке повседневного функционирования людей. Реформа направлена на оптимизацию процесса определения состояния здоровья граждан, что позволит упростить процедуры принятия решений по установлению инвалидности, реабилитации и социальной поддержки.
Также мы писали, что с начала 2025 года в Украине вводят новую систему оценки повседневного функционирования человека для установления инвалидности. Она заменит ликвидированные медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК). РБК-Украина рассказывало, как с начала следующего года будет работать обновленная система.
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