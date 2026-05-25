Миф о "сверхпробитии" "Орешника" разрушен: что показали воронки в Белой Церкви

Специалисты уже активно исследуют место падения блоков баллистической ракеты средней дальности (БРСД) "Орешник", которой оккупанты атаковали Белую Церковь в ночь на 24 мая. Результаты осмотра позволили развенчать очередной миф Кремля об этом оружии.

Российская пропаганда долгое время убеждала, что "Орешник" несет специальные вольфрамовые кинетические элементы сверхвысокого пробития для уничтожения глубоких подземных укрытий, из-за чего на поверхности якобы почти не остается следов. Однако журналисты узнали реальные размеры воронки в обычном грунте:

диаметр - ориентировочно до 3 метров;

глубина - до 2 метров.

Сами блоки из-за колоссальной энергии столкновения подверглись сверхмалой фрагментации и частично испарились. Это делает невозможной точную оценку того, были ли внутри вольфрамовые "стержни" или обычные массо-габаритные макеты.

Впрочем, характер разрушений гаражей и параметры воронки полностью совпадают с тем, что ранее зафиксировали в Днепре и Львове - никакой "новой" боевой части там нет.

Эквивалент удара

По предварительным оценкам, энергия удара блоков в момент столкновения находилась в диапазоне от 220 до 400 МДж. Условно такую кинетическую энергию можно сравнить с химическим взрывом 52-95 кг в тротиловом эквиваленте.

В то же время характер высвобождения энергии принципиально разный: при кинетическом ударе почти нет первичных и вторичных обломков, которые образуются при фугасном взрыве.

В целом удар "Орешника", который содержит 36 таких блоков, по своей разрушительной силе является условным эквивалентом налета 36 дронов-камикадзе типа "Шахед" с усиленной боевой частью.