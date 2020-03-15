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МЗС: телефонувати на державні гарячі лінії за кордоном можна безкоштовно

Новини » Суспільство     15.03.2020 - 10:55
МЗС: телефонувати на державні гарячі лінії за кордоном можна безкоштовно
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

МЗС домовилося про співпрацю з 3 українськими мобільними операторами

Громадяни України, які перебувають за кордоном, зможуть безкоштовно телефонувати на державні гарячі лінії у зв'язку з пандемією коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ України.

Так, українське зовнішньополітичне відомство домовилося з трьома ключовими українськими мобільними операторами про безкоштовні дзвінки з роумінгу на номери державних гарячих ліній. Мова йде про мобільні оператори Vodafon, LifeCell та Kyivstar.

"В спеціальній смс-розсилці громадяни України за кордоном також отримають інформацію щодо зворотного зв’язку з органами державної влади (гарячі лінії МЗС, МОЗ, Урядового контактного центру та ін.) для оперативного розв'язання нагальних питань", - додали в МЗС.

Нагадаємо, раніше в МЗС закликали громадян України за кордоном зареєструвати в онлайн-системі "Друг", яка буде використовуватися при створенні списків на евакуацію. Також відомство домовилося з українськими мобільними операторами про сповіщення українців за кордоном.

Також РБК-Україна писало, що МОЗ інформуватиме населення України через СМС-повідомлення про заходи боротьби з коронавірусом. Українців будуть інформувати про правила особистої гігієни та основні рекомендації для боротьби з коронавірусом.

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