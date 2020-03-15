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МИД: звонить на государственные горячие линии за границей можно бесплатно

Новости » Общество     15.03.2020 - 10:55
МИД: звонить на государственные горячие линии за границей можно бесплатно
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

МИД договорился о сотрудничестве с 3 украинскими мобильными операторами

Граждане Украины, которые находятся за границей, смогут бесплатно звонить на государственные горячие линии в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.

Так, украинское внешнеполитическое ведомство договорилось с тремя ключевыми украинскими мобильными операторами о бесплатных звонках из роуминга на номера государственных горячих линий. Речь идет о мобильных операторах Vodafon, LifeCell и Kyivstar.

"В специальной смс-рассылке граждане Украины за рубежом также получат информацию об обратной связи с органами государственной власти (горячие линии МИД, Минздрава, Правительственного контактного центра и др.) для оперативного решения насущных вопросов", - добавили в МИД.

Напомним, ранее в МИД призвали граждан Украины за рубежом зарегистрировать в онлайн-системе "Друг", которая будет использоваться при создании списков на эвакуацию. Также ведомство договорилось с украинскими мобильными операторами об оповещении украинцев за рубежом.

Также РБК-Украина писало, что Минздрав будет информировать население Украины через СМС-сообщения о мерах борьбы с коронавирусом. Украинцев будут информировать о правилах личной гигиены и основных рекомендациях для борьбы с коронавирусом.

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