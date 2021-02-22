У МЗС не чекають швидкої реакції Росії на санкції проти Медведчука

Міністерство закордонних справ не чекає швидкої реакції від Російської Федерації на введення санкцій проти Віктора Медведчука. Однак таке рішення вплине на позицію і дії РФ.
Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба в ефірі каналу "Прямий".
За його словами, зараз Україна знову повернеться в топ-теми російської пропаганди.
"Російська пропаганда точно першої відреагує, на мій погляд. Я не думаю, що буде якась швидка реакція Росії - власне, ми це побачили на прикладі закриття телеканалів, які де-факто належали пану Медведчуку. Але те, що це вплине на позицію Росії і на їх дії в середньостроковій перспективі - це точно", - заявив Кулеба.
Міністр додав, що зараз немає сенсу гадати, якою буде реакція РФ. Україна повинна бути готова до будь-якого розвитку подій.
Нагадаємо, в п'ятницю, 19 лютого, Україна ввела санкції проти Медведчука і його дружини. Причиною санкцій є фінансування тероризму.
Раніше РБК-Україна писало, що означають введені санкції проти Медведчука.