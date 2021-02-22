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У МЗС не чекають швидкої реакції Росії на санкції проти Медведчука

Автор: Ігор Литвиненко

Міністерство закордонних справ не чекає швидкої реакції від Російської Федерації на введення санкцій проти Віктора Медведчука. Однак таке рішення вплине на позицію і дії РФ.

Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба в ефірі каналу "Прямий".

За його словами, зараз Україна знову повернеться в топ-теми російської пропаганди.

"Російська пропаганда точно першої відреагує, на мій погляд. Я не думаю, що буде якась швидка реакція Росії - власне, ми це побачили на прикладі закриття телеканалів, які де-факто належали пану Медведчуку. Але те, що це вплине на позицію Росії і на їх дії в середньостроковій перспективі - це точно", - заявив Кулеба.

Міністр додав, що зараз немає сенсу гадати, якою буде реакція РФ. Україна повинна бути готова до будь-якого розвитку подій.

Нагадаємо, в п'ятницю, 19 лютого, Україна ввела санкції проти Медведчука і його дружини. Причиною санкцій є фінансування тероризму.

Раніше РБК-Україна писало, що означають введені санкції проти Медведчука.

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Новини України Віктор МедведчукРосійська ФедераціяДмитро КулебаСанкції
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