В МИД не ждут быстрой реакции России на санкции против Медведчука

Министерство иностранных дел не ожидает быстрой реакции от Российской Федерации на введение санкций против Виктора Медведчука. Однако такое решение повлияет на позицию и действия РФ.
Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире канала "Прямой".
По его словам, сейчас Украина вновь вернется в топ-темы российской пропаганды.
"Российская пропаганда точно первой отреагирует, на мой взгляд. Я не думаю, что будет какая-то быстрая реакция России - мы, собственно, это увидели на примере закрытия телеканалов, которые де-факто принадлежали господину Медведчуку. Но то, что это повлияет на позицию России и на их действия в среднесрочной перспективе - это точно", - заявил Кулеба.
Министр добавил, что сейчас нет смысла гадать, какой будет реакция РФ. Украина должна быть готова к любому развитию событий.
Напомним, в пятницу, 19 февраля, Украина ввела санкции против Медведчука и его жены. Причиной санкций является финансирование терроризма.
Ранее РБК-Украина писало, что означают введенные санкции против Медведчука.