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У Росії заявили про затримання групи українців. Їх звинуватили в підготовці вибухів

Новость на русском → Москва, Четвер 29 квітня 2021 10:35
У Росії заявили про затримання групи українців. Їх звинуватили в підготовці вибухів Фото: у РФ затримали українців (facebook.com)
Автор: Анастасія Рокитна

У Росії заявили про затримання групи українців. Їх звинуватили в плануванні вибухів і збройних нападів.

Про це повідомляє "РИА Новости".

Їх затримали в Іркутську, Краснодарі, Саратові, Тамбові, Тюмені, Читі, Анапі Краснодарського краю, Пущино Московської області, Переславлі-Залеському Ярославської області.

"Затримано 16 прихильників українського молодіжного радикального співтовариства "М.К.У.", причетних до скоєння насильницьких злочинів, пропаганди екстремізму, а також підготовки підривів адміністративних будівель органів влади та збройних нападів на громадян", - йдеться в повідомленні.

Представник СК РФ Світлана Петренко заявила, що організатором зазначеної спільноти нібито є Єгор Краснов. Він за допомогою листування в соціальних мережах нібито схилив громадянина Росії Олексія Нарзяєва "до скоєння двох вбивств за екстремістськими мотивами".

Нагадаємо, ФСБ заявила про затримання в Севастополі українського "шпигуна".

Раніше повідомлялося, що в Криму російські прикордонники затримали українське судно. На борту катера були виявлені два члени екіпажу-громадяни України.

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У Росії заявили про затримання групи українців. Їх звинуватили в підготовці вибухів
У Росії заявили про затримання групи українців. Їх звинуватили в підготовці вибухів
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