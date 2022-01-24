МЗС про виїзд сімей дипломатів з України: евакуацію оголосили тільки чотири з 129 посольств

У Міністерстві закордонних справ України прокоментували ситуацію з евакуацією членів сімей та частини співробітників іноземних дипломатичних представництв. У відомстві підкреслили, що тільки 4 з 129 дипмісій, які знаходяться в країні, заявили про такі плани.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС України.
"На території України знаходяться 129 посольств і консульських установ іноземних держав, а також представництв міжнародних організацій", - йдеться в повідомленні Міністерства.
Там зазначили, що станом на 24 січня, тільки чотири країни повідомили МЗС про плани евакуювати членів сімей і частину співробітників або дозволити їм добровільно покинути Україну. Таке рішення прийняли наступні країни:
"Решта держав, Європейський Союз, ОБСЄ, Рада Європи, ООН, НАТО та представництва інших міжнародних і регіональних організацій інформують МЗС про відсутність на цьому етапі планів здійснювати евакуацію або скорочення персоналу, враховуючи відсутність достатніх причин для такого кроку", - зазначили в МЗС.
Нагадаємо, раніше Держдепартамент США дозволив частині співробітників американського посольства покинути Україну з сім'ями.
Зазначимо, слідом за США аналогічні рішення прийняли Великобританія і Австралія.
Як повідомляло РБК-Україна, Європейський Союз не бачить причин для евакуації сімей своїх дипломатів з України і чекає пояснення від США, чому вони вирішили прийняти таке рішення.