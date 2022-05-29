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МЗС Угорщини назвав неприйнятними погрози України щодо нафтопроводу "Дружба"

Фото: держсекретар МЗС Угорщини Тамаш Менцер (hirado.hu)
Автор: Сергей Новиков

Міністерство закордонних справ Угорщини вважає неприйнятними погрози України щодо нафтопроводу "Дружба".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kossuth Rádió.

Як заявив державний секретар МЗС Угорщини Тамаш Менцер, такі загрози є неприйнятними, особливо у світлі допомоги українським біженцям.

"Ця заява особливо шокує в світлі того факту, що Угорщина робить все можливе, щоб допомогти біженцям. Сюди вже прибуло понад 730 тисяч осіб з України, і Угорщина внесла незліченну кількість пропозицій про допомогу країні і тим, хто ще знаходиться там", - підкреслив він.

Менцер додав, що Будапешт не підтримає рішення ЄС, які ставлять під загрозу енергетичну безпеку Угорщини. Близько 65% нафти до країни надходить з Росії, угорські НПЗ можуть переробляти саме російську нафту.

Зазначимо, раніше радниця міністра енергетики Олена Зеркаль заявила, що нафтопровід "Дружба" може стати важелем впливу на Угорщину, оскільки з ним "може що-небудь трапитися".

Позиція Угорщини не дає Європейському союзу ввести ембарго на імпорт російської нафти. Передбачається, що найближчим часом буде погоджено часткове ембарго.

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