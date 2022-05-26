З нафтопроводом "Дружба" може щось статись: в Міненергетики розповіли як вплинути на Угорщину

Угорський уряд продовжує шантажувати Європейський союз, блокуючи введення нафтового ембарго. Водночас в України є важіль, який здатний переконати країну у своєму рішенні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова радниці міністра енергетики Олени Зеркаль.

"Угорщина скористалася ситуацією. Їхній апетит щодо фондів Європейського союзу зростає щодня. Вони вирішили, що у них настав зірковий час, коли можна вимагати все, що завгодно, аби тільки не зруйнувати європейську єдність", - сказала Зеркаль

Як відзначила Зеркаль, Україна могла б відповісти прем’єру Угорщини Віктору Орбану мовою, яку він розуміє. Йдеться саме про нафтопровід "Дружба", через який до Угорщини йде окрема нитка.

"В руках України є прекрасний важіль - це нафтопровід "Дружба". Навіть якщо ми дуже цінуємо відносини зі Словаччиною, яка також отримує нафту через "Дружбу", до Угорщини йде окрема нитка. Було б дуже доречним, якби з ним щось сталося", – додала радниця міністра енергетики.