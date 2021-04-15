МЗС Великобританії викликав російського посла через "зловмисні дії" Москви

Про це повідомило міністерство закордонних справ Великобританії .

"Міністерство закордонних справ Сполученого Королівства викликало російського посла в зв'язку з глибоким занепокоєнням зловмисної діяльністю (Москви - ред.), Включаючи кібератаки, втручання в демократичні процес і нарощування збройних сил (РФ, - ред.) Поблизу українського кордону і анексованого Криму", - відзначається в прес-релізі.

У британському МЗС російському дипломату дали зрозуміти, що Лондон підтримує введені президентом США Джо Байденом санкції проти Росії. Також послу вказали на плани Великобританії продовжити підтримку своїх союзників по протидії "зловмисним" діям російських спецслужб.