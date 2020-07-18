МЗС уточнило число захоплених піратами українців. У полоні вже 6 моряків

Кількість викрадених громадян України з захопленого піратами танкера Curacao Trader поблизу берегів Нігерії зросла. Стало відомо про викрадення ще двох українських моряків.

Про це РБК-Україна повідомили в Міністерстві закордонних справ України.

За уточненою інформацією, з борту танкера Curacao Trader пірати викрали шістьох українських громадян.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо про напад піратів на танкер Curacao Trader поблизу берегів Нігерії.

Відразу ж після появи інформації про захоплення танкеру МЗС почало з'ясовувати, чи були на борту судна громадяни України. Спочатку дипломатичне представництво повідомляло про захоплення 4 українських моряків.

Загалом пірати взяли у заручники 13 членів екіпажу танкеру Curacao Trader.

Зазначимо, що напад на танкер стався в найвіддаленішій від берега точці серед усіх зафіксованих раніше випадків піратства у Гвінейській затоці.