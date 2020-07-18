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Біля берегів Нігерії викрали чотирьох українських моряків

Нігерія, Субота 18 липня 2020 14:22
Біля берегів Нігерії викрали чотирьох українських моряків
Фото: танкер Curacao Trader (marinetraffic.com)
Автор: РБК-Україна

Загалом пірати взяли в заручники 13 членів екіпажу судна Curacao Trader

При захопленні танкера біля берегів Нігерії пірати викрали чотирьох українських моряків. Загалом в заручники були захоплені 13 членів екіпажу.

Про це РБК-Україна повідомив начальник відділу менеджменту кризових ситуацій МЗС Максим Коваленко.

Згідно з уточненою інформацією, в результаті піратського нападу на танкер Curacao Trader в Гвінейській затоці біля берегів Нігерії (200 миль на південний захід) викрали 13 з 19 членів екіпажу.

"Серед захоплених моряків - 4 громадянина України. Посольства України в Нігерії і Великобританії встановили зв'язок з судновласником, оператором судна і уточнюють обставини справи", - повідомив Коваленко.

Нагадаємо, раніше портал Dryad Global повідомив про напад піратів на танкер Curacao Trader, який йшов під прапором Ліберії; за даними порталу, на борту перебували громадяни України та Росії.

Напад стався в найдальшій від берега точці серед усіх зафіксованих раніше випадків піратства в Гвінейській затоці.

У травні 2020 року до України повернулися семеро моряків, що були членами екіпажу судна MSC TALIA F, захопленого піратами в Гвінейській затоці; звільнення стало результатом активного переговорного процесу із залученням дипломатів і судновласника.

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