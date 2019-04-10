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У МЗС України заявили, що РФ має відповісти за смоленську катастрофу

Новини » Політика    10.04.2019 - 11:35
У МЗС України заявили, що РФ має відповісти за смоленську катастрофу
Фото: катастрофа під Смоленськом (Wikimedia Commons/Bartosz Staszewski)

10 квітня 2010 року в авіакатастрофі літака, що розбився неподалік Смоленська, загинуло 96 людей

Віце-міністр закордонних справ України Василь Боднар заявив, що Росія має відповісти за смоленську катастрофу. Про це він написав у Twitter.

Зазначимо, 10 квітня 2010 року в авіакатастрофі літака, що розбився неподалік Смоленська, загинуло 96 осіб, зокрема президент Лєх Качинський.

"Вічна пам'ять президенту Польщі Леху Качинському і всім жертвам Смоленської трагедії! Росія має відповісти!" - написав він на своїй сторінці у Twitter.

У МЗС України заявили, що РФ має відповісти за смоленську катастрофуНагадаємо, Парламентська асамблея Ради Європи одноголосно ухвалила резолюцію, якою засуджує дії Російської Федерації у Смоленській авіакатастрофі.  Керівник української делегації, віце-президент ПАРЄ Володимир Ар'єв додав, що Україна підтримує прагнення Польщі щодо розслідування катастрофи та закликав ПАРЄ ініціювати дебати у всіх міжнародних організаціях із цього приводу.

Зазначимо, 8 вересня, польські слідчі завершили огляд уламків Ту-154М у Смоленську, на якому у квітні 2010 року розбився президент Польщі Лех Качинський.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Росія застосувала надзвичайні заходи для захисту уламків польського літака Ту-154М в Смоленську. Фрагменти конструкції машини були поміщені у так звану стерильну зону, а район навколо аеропорту контролюється армією і спецслужбами РФ.

Крім того, раніше екс-міністр оборони Польщі Антоні Мацеревич заявив, що Росія могла підробити чорні ящики з борту ТУ-154М.

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